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Market çalışanlarının telefonlarını çalan zanlı tutuklandı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de market çalışanlarının telefon ve cüzdanlarını çaldığı iddia edilen M

28 Kasım 2018 12:49

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de market çalışanlarının telefon ve cüzdanlarını çaldığı iddia edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kent merkezindeki birçok market çalışanının kasa veya tezgah üzerinde bıraktıkları telefon ve cüzdanlarının çalınması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, hırsızlık olaylarını gerçekleştirenin M.A. olduğunu saptadı. Çalışma sonucunda gözaltına alınan M.A. emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Zanlının 16 farklı marketten hırsızlık yaptığı öğrenilirken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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