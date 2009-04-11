‘Market birleşmesi, hipermarketlerle rekabet savaşıdır’

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, 73 yerel marketin kriz ortamında güçlerini korumak amacıyla bir araya gelerek yeni marka oluşturması, kendi markasıyla üretim yapması ve daha ucuza mal teminine yönelik birleşme çabalarının, marketler ile hiper ve grosmarketler arasındaki pay kapma yarışından kaynaklanıldığı bildirdi.



Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, "Tek ürünle tuzak kuruluyor. Vatandaşımız sadece ucuz olan ürünü alıp çıksın. En önemlisi yerel yönetimler ve tanzim satış mağazaları da bakkalın rakipleri arasında yer alıyorlar. Bakkalın derdi başka, kendi imkanlarıyla ayakta kalmaya çalışan mahalle bakkalı, dar gelirlinin kötü gün dostu olduğunu gösterip kredi kartı limitleri dolan dar gelirli vatandaşımıza veresiye defterini açtı" dedi.



Faizsiz alışverişin yapıldığı bakkalın şimdi hesapların kapatılmasını beklediğini ifada eden Palandöken, şunları kaydetti:



"Bizim sermayemiz küçük olduğundan haksız rekabete dayanamıyoruz. Bu kuralsızlık devam ederse küçük işletmelerin kapanmalarına ve insanları devletten iş ister hale getirir. Ticaretin artması için şehirlerin sosyal dokularının korunması gerekir."



Artık bazı önlemlerin alınarak, bakkalın kapısının kapatılmaması gerektiğine işaret eden Palandöken, "Acilen kredi desteğinin verilmesi gerekiyor. Hizmet sektörüne de verilecek bu kredi hiç değilse biraz nefes aldıracaktır. Vergilerin, stopajın ve SSK primlerinin oranlarında da indirim yapılmalı, ödemeleri de makul sürelere yayılmalı. Piyasadaki rekabet ortamını kurallara bağlayacak Perakende Yasası'nın çıkarılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Üreticilerin, bazı büyük markaların ve ithalatçıların büyük marketlere ucuza, bakkala pahalıya mal verdiğini, bunun rekabet kurallarına aykırı olduğunu bildiren Palandöken, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu sebeple büyük pazara sahip marketlerin birleşmesi bakkalın zararına olacaktır. Bakkalların giderek piyasadan çekilmeleri sonucunu doğurması bir yana, ülkemizde perakende piyasasında tekelleşmeye yol açması bakımından da son derece sakıncalı bulduğum için ısrarla kuralların konulmasını istiyoruz. Bakkallar olmasa rekabet olmaz. Çünkü o zaman tek fiyat uygulamasına geçilir. Vatandaşın mağduriyeti ancak bakkalın varlığıyla kontrol edilir."

