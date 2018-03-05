MARKET AÇILIR AÇILMAZ, İÇERİ GİRİP SOYDULAR... O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Ataşehir\'de bir marketin şubesine gelen maskeli ve silahlı soyguncular market açılır açılmaz, silah tehdidiyle çalışanları etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki 17 bin bin lirayı alıp kaçtılar. Soygun anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay saat 08.40 sıralarında Mevlana mahallesi Namık Kemal caddesi üzerinde meydana geldi. Bir marketin şubesine gelen maskeli ve silahlı 2 kişi marketin açılır açılmaz içeri girdi. Silah tehdidiyle çalışanları etkisiz hale getiren soyguncular kasadaki 17 bin lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Ekipler marketin güvenlik kameraları kayıtlarını incelemeye alıp delil topladı.

Market çalışanı, \"Kar maskeli iki kişi geldi daha marketi açar açmaz içeri girdiler. Silah zoruyla paraları alıp kaçtılar\" dedi.

Yaşanan silahlı soygun marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde içeri giren silahlı ve maskeli iki soyguncu marketin arka tarafına doğru yürüyor. Burada çalışanlara silah çekerek etkisiz hale getiriyor. Bir kadın çalışan silah tehdidi üzerine kasadaki paraları soyguncuya veriyor. Çalışanların soyguncular ayrıldıktan sonra telefonla polisi aradıkları görülüyor.

Polis ekipleri, soyguncuları yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERA

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-Silahlı soyguncuların içeri girmesi

-Çalışanlara silah çekmesi

-Kasadaki paraları almaları

-Çalışanların yaşadığı korku

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

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-Olay yerine giden ekiplerin görüntüsü

-Marketten görüntü

-Bir vatandaş ile röp.

-Polislerin markete girmesi

-Güvenlik şeridi çekmesi

-Çalışanların görüntüsü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması