-MARKARYAN'IN YARALANMASINDA TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A) - 28.11.2010 - Beşiktaş Çarşı Grubu lideri Alen Markaryan'ı silahla yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Beşiktaş'ın Çarşı Grubu lideri Alen Markaryan'ı Üsküdar'da dün akşam çıkan tartışmanın ardından silahla yaraladığı öne sürülen H.D, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bacaklarından ve elinden 3 kurşunla yaralanan Alen Markaryan, dün akşam Kadıköy Acıbadem Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.