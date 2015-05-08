Markar Esayan'a: Kürtler AKP'ye oy vermez, Ermeniler midir, nedir?

AKP’den milletvekili adayı olan Markar Esayan’ın oy istediği Kürt bir vatandaş, HDP'yi eleştirerek, “Kürtler AK Parti'ye oy vermezler. Bunlar Ermeni midir nedir? AK Parti'ye oy vermiyorlar" dedi. Bunun üzerine Esayan’ın, “Ben de Ermeni'yim" demesi çevredekileri güldürdü.

AKP İstanbul 2. Bölge 12. Sıra milletvekili adayı ve Yeni Şafak yazarı Markar Esayan, İstanbul Kocamustafapaşa’da esnaf ziyareti yaparak oy istedi.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Samatya Meydanı'nda bir restoranda yemek yiyen bir kişiye selam veren Esayan, “AK Parti ile işim olmaz. Git başımdan" cevabını aldı. Esayan, “Olsun yine de tokalaşalım" diyerek kendisine tepki gösteren kişiyle tokalaştı.

Markar Esayan, günün en ilginç olayını ise ziyaret etmek için girdiği bir balık restoranında yaşadı. Kürt bir vatandaş HDP'yi eleştirerek, “Kürtler AK Parti'ye oy vermezler. Bunlar Ermeni midir nedir? AK Parti'ye oy vermiyorlar" dedi. Bunun üzerine Esayan, “Ben de Ermeni'yim" diyerek çevredekileri güldürdü.