“Markalı konutlarda” fiyat artış oranı piyasanın altında

‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ Ekim 2021 sonuçları açıklandı. Endekse göre Ekim ayında fiyatlar, bir önceki aya göre yüzde 0.48, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.05 oranında arttı. Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde Ekim ayında peşinat kullanım oranının yüzde 51.84, banka kredisi kullanım oranının ise yüzde 18.41 olarak gerçekleştiği görüldü. Satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 40.93’ü bitmiş konut stoklarından gerçekleşirken, yüzde 59.07’si bitmemiş konut stokları oluşturdu.

Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre; Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.48, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.05 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 110.70 oranında nominal artış gerçekleşti.

Peşinat kullanım oranı yüzde 6.63 düştü

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde; Ekim ayında peşinat kullanım oranı yüzde 51.84, banka kredisi kullanım oranı yüzde 18.41 ve senet kullanım oranı yüzde 29.75 olarak gerçekleşti. Eylül ayında peşinat kullanım oranı yüzde 58.47, banka kredisi kullanım oranı yüzde 12.78 ve senet kullanım oranı yüzde 28.75 olarak gerçekleşmişti.

Yeni Konut Fiyat Endeksi’nde, Ekim ayında bir önceki aya göre, 1+1 konut tipinde yüzde 0.05 oranında nominal azalış; 2+1 konut tipinde yüzde 0.93, 3+1 konut tipinde yüzde 0.29 ve 4+1 konut tipinde yüzde 0.52 oranında nominal artış yaşandı.

Yabancılar 1+1 konuttan vazgeçmedi

Ekim ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 6.48’lik (son 6 aylık ortalama yüzde 7.04) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda ağırlıklı olarak 1+1 özellikteki konutların yüzde 42.86’lık tercih oranı ile öne çıktığı görüldü.

Ekim ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde,adet bazında yüzde 6.82 oranında erime gözlendi. Eylül ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde,adet bazında yüzde 8.95 oranında gerçekleşmişti.

Bitmemiş konut projeleri tercih edildi

Ekim ayında, satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 40.93’ü bitmiş konut stoklarından, yüzde 59.07’si bitmemiş konut stoklarından oluştu. Eylül ayında, satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 42.96’sı bitmiş konut stoklarından, yüzde 57.04’ü bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.