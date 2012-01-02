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Ekonomi

Marka tercihi etkiliyor ANKARA (A.A)

02 Ocak 2012 19:48

-Marka tercihi etkiliyor ANKARA (A.A) - 02.01.2012 - Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) tarafından yapılan ''Alışveriş Alışkanlıkları Araştırması''na göre, aldığı ürünün markası tüketicilerin yüzde 56,7'si için önemli, yüzde 39,2'si için önemli değil. TÜGİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, alışveriş alışkanlıklarına ilişkin 1253 kişiye soru yöneltildi, geçerli anket formu 1236 oldu. Buna göre, ''marka tercihinizi belirlerken en çok hangilerinden etkilenirsiniz?'' sorusuna katılımcıların yüzde 33'ü ''aile ve çevremden gelen bilgiler'' yanıtını verdi. Bunu yüzde 25,7 ile ''araştırırım'', yüzde 24,8 ile ''reklamlar'', yüzde 7,4 ile ''promosyon kampanyaları'', yüzde 6,2 ile ''diğer faktörler'' yanıtları takip etti. ''Alışveriş yaparken satın aldığınız ürünün markası sizin için önemli mi?'' sorusuna katılımcıların yüzde 56,7'si ''evet'', yüzde 39,2'si ''hayır'' yanıtını verirken, katılımcıların yüzde 4,1'i kararsız kaldı. ''Günlük yaşamda kullandığınız hangi ürünlerde en çok marka ararsınız?'' sorusuna cevap verenlerin yüzde 23,1'i ''yiyecek-içecek'' seçeneğini işaretledi. Yiyecek-içeçeğin ardından yüzde 18,5 ile cep telefonu, yüzde 10,5 ile elektronik, yüzde 9,6 ile saat, gözlük, aksesuar, takı, yüzde 8,3 ile kozmetik, yüzde 7,5 ile ev eşyaları, yüzde 6,9 ile beyaz eşya, yüzde 5,2 ile otomotiv, yüzde 4,9 ile giyecek-ayakkabı, yüzde 2,1 ile diğer ürün ve hizmetler yanıtları verildi. ''Günlük yaşamda kullandığınız hizmetlerin hangisinde en çok marka ararsınız?'' sorusuna ise katılımcıların yüzde 24'ü ''sağlık hizmetleri'', yüzde 16,9'u ''eğitim hizmetleri'', yüzde 12,5'i ''restaurant, lokanta hizmetleri'', yüzde 10,9'u ''otel, konaklama hizmetleri'', yüzde 10,8'i ''ulaşım'', yüzde 10,3'ü ''kafe, pastane'', yüzde 6,9'u ''eğlence hizmetleri'', yüzde 4,1'i ''diğer ürün ve hizmetler'' yanıtını verdi.

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