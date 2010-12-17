-MARKA 2010 ÖDÜLÜ ELİF ŞAFAK'A İSTANBUL (A.A) - 17.12.2010 - Marka 2010 Ödülü bu yıl yazar Elif Şafak'a verildi. Marka 2010 Konferansı'nda düzenlenen törenle ödülünü alan Elif Şafak, yaptığı konuşmada, yazarlığın bir meslek değil, yaşam biçimi olduğunu belirtti. Yazılı kültürle sözlü kültürün yakınlaşması gerektiğine inandığını ifade eden Şafak, ''Yaratıcılığın bulaşıcı olduğuna inanıyorum. Kolektif enerjiden hepimiz etkileniyoruz. Kem bakmamak ve yıkıcı eleştirmemek kolektif yaratıcılığın gelişmesinde önem taşıyor'' dedi. Türkiye'de bugün yazın dünyasının bu kadar dinamik olmasını kadınlara borçlu olduklarını vurgulayan Şafak, ''Çünkü kadın bir kitabı okuduğunda bunu kardeşine, babasına, erkek arkadaşına okutturuyor. Kadınlar bir kitabı sevdiğinde bunu sevdikleriyle paylaşıyorlar. Kadınların yaratıcı olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu.