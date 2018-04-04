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Dünya

Mark Zuckerberg veri paylaşımı skandalıyla ilgili 11 Nisan'da ifade verecek

50 milyon facebook kullanıcısının verileri siyasi danışmanlık şirketinin eline geçmişti

04 Nisan 2018 19:44

Veri paylaşımı skandalı ile ilgili ABD Kongresi'nden yapılan ifade verme çağrısını kabul eden Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 11 Nisan'da  'enerji ve ticaret komisyonu'na ifade verecek.

Sosyal medya devi Facebook, 50 milyon kullanıcıya ait verilerin siyasi danışmanlık şirketlerinin eline geçtiğinin ortaya çıkması sonrası tarihinin en zor günlerini yaşan ve  konuyla ilgili olarak  'özür' metni yayınlayan Mark Zuckerberg, son haftalarda ciddi maddi ve manevi kayba uğradı.  Facebook'un kurucusu  Mark Zuckerberg  veri skandalı ile ilgili 11 Nisan'da Kongre'nin 'enerji ve ticaret  komisyonu'na ifade verecek.   

İngiltere'nin çağrısını kabul etmedi

ntv.com. tr'de  yer alan habere göre, veri skandalının ortaya çıkmasından sonra özür mesajı yayınlayan  Zuckerberg  İngiltere parlamentosunun ifade çağrısını ise reddetmiş, şirket, İngiltere parlamentosunun sorularını yanıtlamak üzere üst düzey bir yöneticinin bu ülkeye gönderileceğini açıklamıştı.  

Veri skandalı haberi ile gündemden düşmeyen Facebook'un değeri bu haberin ortaya çıkmasının ardından milyarlarca dolar düştü. Ancak belki de Facebook'un uğradığı en büyük zarar marka değeri oldu. Zira veri ihlali iddiaları sonucu sosyal medyada başlatılan 'Delete Facebook' (Facebook'u silin) kampanyası uzun süredir gündemden düşmüyor.

Söz konusu kampanyaya 2012 yılında uygulamayı Facebook'a satan  WhatsApp'ın  kurucusu Brian Acton da destek vermişti.  

Cambridge Analytica'nın CEO'su görevden alındı

Sosyal medya devi Facebook'ta çok sayıda hesaba erişim sağlayarak veri ihlalinde bulunduğu öne sürülen veri analiz şirket Cambridge Analytica'nın CEO'su Nix'e  skandalın ortaya çıkmasından sonra görevden el çektirildi.  

"Verileri Trump lehine kullandık"

Facebook'tan kişisel verileri izinsiz şekilde aldığı öne sürülen analiz şirketinin en tepedeki yöneticisine ait gizli çekilen görüntüler, verilerin ABD başkanlık yarışında Trump'ın lehine kullanıldığını ortaya koydu.

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