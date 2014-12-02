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Spor

Mark Webber yanan araçtan böyle kurtuldu!

Araçtaki yangın hemen söndürülürken Webber de araçtan dışarı çıktı, Webber'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrendildi

02 Aralık 2014 11:43

Emekli F1 pilotu Mark Webber, Porsche takımıyla katıldığı yarışta yaptığı kazadan sonra aracı yandı.

Brezilya'nın Interlagos pistinde yapılan yarışta virajı alamayarak arkadan geren rakibiyle birlikte bariyerlere çarpan Avustralyalı pilotun aracı çarptıktan sonra yanmaya başladı.

Araç çok büyük ahsar alırken Webber de aracından çıkamadı.

Takım pit alanında Webber'le iletişim sağlamaya çalıştı ve Webber iyi olduğunu söyleyince endişe yerini rahatlığa bıraktı.

Araçtaki yangın hemen söndürülürken Webber de araçtan dışarı çıktı.

 

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