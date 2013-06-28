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Spor

Mark Webber F1'i bırakıyor

Webber, 'Formula 1 dönemimden sonra bu yeni görevim için heyecan içindeyim. Dünyanın en hızlı spor otomobillerinden birini kullanacağım için sabırsızlanıyorum' dedi

28 Haziran 2013 11:58

Red Bull pilotu Mark Webber, sezon sonunda Formula 1 kariyerini noktalıyor. Avustralyalı pilot kariyerine Porsche ile Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda devam edecek.

37 yaşındaki pilot, internet sayfasından, Alman otomobil üreticisi Porsche ile uzun süreli bir sözleşmeye imza attığını açıkladı. Porsche programına dahil olacak olan Mark Webber, aralarında Fransa‘daki yarış klasiklerinden Le Mans 24 Saat Yarışı'nın da bulunduğu Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışacak.

Webber, “Formula 1 dönemimden sonra bu yeni görevim için heyecan içindeyim. Dünyanın en hızlı spor otomobillerinden birini kullanacağım için sabırsızlanıyorum” dedi.


200'den fazla yarış, 9 galibiyet


Webber'in Red Bull'daki takım arkadaşı Sebastian Vettel ile sorunlu ilerleyen birlikteliği yüzünden bir süredir takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. Webber, 2002'de adım attığı Formula 1'de 200'den fazla yarışa katıldı. Tecrübeli pilot, Minardi, Jaguar ve Williams'ın ardından 2007'de Red Bull'a dahil oldu.

Webber ilk galibiyetini 2009'da, 130'uncu yarışında Nürburgring pistinde elde etti. Avustralyalı pilot daha sonra 8 yarış daha kazandı. 2010 ve 2011 yıllarında Dünya Şampiyonasını üçüncülükle tamamladı. Takım arkadaşı Vettel ile arasındaki ilişki genellikle gergindi.

Formula 1 kulislerinde Webber'in halefinin eski dünya şampiyonu Kimi Räikkönen'in olabileceği konuşuluyor. Red Bull takım sorumlusu Christian Horner, “Eğer Kimi'nin durumu müsait olursa, iyi bir seçenek olarak gündeme gelebilir" dedi. Räikkönen'in Lotus ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

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