Marius Sumudica: Liglerin başlamayacağını söylerlerse kendimi 10. kattan atarım!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, liglerin yeniden başlaması gerektiğini savunarak, "Eğer liglerin yeniden başlamayacağını söylerlerse kendimi 10. kattan aşağı atarım" dedi.

Yeni tip Koronavirüs salgını sonrası ertelenen Süper Lig’in yeniden başlaması geri sayım sürerken, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica’dan dikkat çekici bir açıklama geldi.



Liglerin yeniden başlayacağının açıklanmasının ardından ülkesinden Türkiye’ye geri dönen tecrübeli çalıştırıcı, Romanya basınına açıklamalarda bulundu.

Liglerin yeniden başlatılmasını isteyen Sumudica "Romanya’dan Türkiye’ye geri döndüm. 14 gün karantina sürem devam ediyor. 14 gün karantinada kaldıktan sonra liglerin yeniden başlamayacağını söylerlerse kendimi 10. kattan aşağı atarım" ifadelerini kullandı.

"Uyum sağlamalı ve sezona devam etmeliyiz"

Sumudica, iki gün önce yaptığı açıklamada da Türkiye’ye dönerek sağlığını riske attığını belirterek, şunları söylemişti: Dönerek, sağlığım açısından biraz risk aldım tabii… 55 gün boyunca evden hiç dışarı çıkmamıştım ama futbol benim için en önemli şey…



Uyum sağlamalı ve sezona devam etmeliyiz. Fikrim bu yönde… Aynı zamanda bununla yaşamayı da öğrenmemiz gerekiyor. Maç sırasında tabii ki temaslar olacak. Sonuçta tenis veya satranç oynamıyoruz. Bence en iyi seçenek insanları bu konuda eğitmek. Sorumlular doğru kararları alacaktır."