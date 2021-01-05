Marius Sumudica: Cüneyt Çakır VAR'ı hesaba katmıyor

Gaziantep FK'nın başarılı teknik direktörü Marius Sumudica, ülkesi Romanya'da yaptığı açıklamalarda, hakem Cüneyt Çakır'ın maç içinde VAR'ı tanımadığını ve kendi uygun gördüğünde karar verdiğini belirtti.

Süper Lig'de oldukça başarılı bir sezon geçiren Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica, ülkesinde Digi Sport'a açıklamalarda bulundu. Türkiye'de hakemlerle sorunlar yaşadığını belirten Marius Sumudica, Cüneyt Çakır hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

Cüneyt Çakır'ın VAR'a karşı tutumuna ilişkin konuşan Sumudica, "Ben VAR'ı destekliyorum ama Cüneyt Çakır, VAR'ı pek hesaba katmıyor. Uygun gördüğü şekilde karar veriyor. Ona sorduğumda da oyunu en iyi şekilde hissettiğini ve tecrübesi olduğunu söyledi. Yanıldığı olsa bile oyunun akıcı olması gerektiğini düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Hakemlerle yaşadığı sıkıntılar ve son Erzurumspor maçında olanlara da değinen Sumudica, "Hayatımda böyle bir ceza görmedim. Hakemlerle daha fazla sorun yaşayacağıma kesin olarak inanıyorum. Zirveye ulaştım. Hakemlerle el sıkışmaya gittim. Kararı 6 saniyede verdi. Yüzüme karşı sarı kartı vermedi ve arkamı döndüğümde verdi. Türkiye'deki kural, hakemler sahayı terk edene kadar teknik direktörün sahaya girmemesi yönünde. Bir sonraki sarı kart ile de uzaklaştırıldım. Neye inanacağımı bilmiyorum. Rapora hiçbir şey yazmadılar. Her neyse önemli değil. Ankaragücü ile zor bir maçımız var" dedi.