Mariupol'de kalan Ukraynalı askerler: Mühimmatımız tükeniyor; Rus güçleri şehri ele geçirmek üzere

Ukrayna’nın Rusya kuşatması altındaki Mariupol şehrinde bulunan son Ukraynalı askerler, mühimmatlarının tükenmeye başladığını söyledi. Ukraynalı askerler, Rus askerleri tarafından esir alınabileceklerini ya da öldürülebileceklerini söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Facebook sayfalarından paylaşım yapan Ukraynalı askerler, Mariupol kuşatmasının 47’inci gününde şehrin Rus askerler tarafından ele geçirilmesiyle sonuçlanabileceğini söyledi.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Uçaklarla bombalandık ve tanklarla vurulduk. Mümkün olan her şeyi yaptık ancak bütün kaynakların tükenme riski bulunuyor”

Rus güçleri Mariupol’ü Azov Denizi çevresinden kuşatıyor. Ukrayna ordusu kontrolündeki bölgeler giderek küçülüyor.

Askerler, “Düşman zamanla bizi geri itti. Bizi ateşle kuşattılar ve şimdi yok etmek istiyorlar” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Rus güçlerinin Mariupol’ü “yok ettiğini” söylemişti. Zelenski, “On bilerce insan öldü” demişti.