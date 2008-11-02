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Spor

Marislya zirveye doğru

Fransa Ligue 1'de 12. hafta mücadelesinde Marsilya Velodrome Stadyumu'nda St. Etienne'yi konuk etti.

02 Kasım 2008 02:00


Fransa Ligue 1'de 12. hafta mücadelesinde Marsilya Velodrome Stadyumu'nda St. Etienne'yi konuk etti. Eric Gerets'in ekibi Marsilya mücadeleyi 3-1 kazanarak ligde 2. sıraya yükseldi.

Marsilya'yı galibiyete taşıyan isimler 22. dakikada Cheyrou, 38. dakikada penaltıdan Ben Arfa, 71. dakikada Taiwo olurken, St. Etienne'nin tek sayısını 23. dakikada etkili golcü Gomis kaydetti. Bu sonucun ardından Marsilya ligde puanını 23'e yükseltirken St. Etienne 10 puanda kaldı ve 17. sıraya geriledi. Ligde bir maçı eksik Lyon'un ise 24 puanla liderliği devam ediyor.

Ligue 1'de Cumartesi günü oynanan maçlardan alınan sonuçlar;

Auxerre 0 - 0 Valenciennes
Lille 2 - 0 Nantes
Lorient 1 - 1 Grenoble
Nancy 1 - 0 Bordeaux
Nice 1 - 0 Paris S.G.
Toulouse 0 - 1 Caen
Marsilya 3 - 1 Saint-Etienne




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