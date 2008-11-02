Marislya zirveye doğru



Fransa Ligue 1'de 12. hafta mücadelesinde Marsilya Velodrome Stadyumu'nda St. Etienne'yi konuk etti. Eric Gerets'in ekibi Marsilya mücadeleyi 3-1 kazanarak ligde 2. sıraya yükseldi.



Marsilya'yı galibiyete taşıyan isimler 22. dakikada Cheyrou, 38. dakikada penaltıdan Ben Arfa, 71. dakikada Taiwo olurken, St. Etienne'nin tek sayısını 23. dakikada etkili golcü Gomis kaydetti. Bu sonucun ardından Marsilya ligde puanını 23'e yükseltirken St. Etienne 10 puanda kaldı ve 17. sıraya geriledi. Ligde bir maçı eksik Lyon'un ise 24 puanla liderliği devam ediyor.



Ligue 1'de Cumartesi günü oynanan maçlardan alınan sonuçlar;



Auxerre 0 - 0 Valenciennes

Lille 2 - 0 Nantes

Lorient 1 - 1 Grenoble

Nancy 1 - 0 Bordeaux

Nice 1 - 0 Paris S.G.

Toulouse 0 - 1 Caen

Marsilya 3 - 1 Saint-Etienne









