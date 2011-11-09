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Dünya

Mario Monti ömür boyu senatör olarak atandı ROMA (A.A)

09 Kasım 2011 23:09

-Mario Monti ömür boyu senatör olarak atandı ROMA (A.A) - 09.11.2011 - İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, olası bir teknokrat hükümette adı başbakanlık için geçen Mario Monti'yi ömür boyu senatör olarak atadı. Eski Avrupa komiseri olan deneyimli ekonomist Monti, halen Milan'daki Bococoni Üniversitesi'nin rektörlüğünü yapıyor. Monti'nin, Başbakan Silvio Berlusconi'nin istifa etmesi halinde ekonomik reformları uygulayacak bir teknokrat hükümetin başına getirileceği söyleniyordu. İtalya'daki siyasi krizde geçici bir teknokrat hükümetin kurulması atılacak muhtemel adımlardan biri olarak görülüyor ve piyasaların yeni seçimler öncesinde böyle bir adımı desteklediği bildiriliyor.

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