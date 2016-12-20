Mario Gomez'in dönme ihtimali artıyor

Bundesliga'da aradığını bulamayan ve Beşiktaş'ta gol krallığına ulaşan Mario Gomez'in devre arasında dönme ihtimali artıyor.



Bundesliga temsilcisi, finansal yükümlülüklerinden dolayı küçülmeye gitme ve ilk iş olarak takımdan yüksek maaşlı futbolcuları gönderme kararı aldı.



Beklenen performansı gösteremeyen yeni transferler Julian Draxler ile Alman golcü, veda edilmesi planlanan ilk isimler olarak öne çıkıyor.



Wolfsburg, mali durumu nedeniyle Beşiktaş'ın Mario Gomez için kapıyı çalması halinde bu transfere zorluk çıkarmayacak.



İki kulüp anlaşırsa Gomez de Türkiye'de güvenlik endişesi duyan ailesini ikna etmesi bekleniyor.