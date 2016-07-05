Mario Gomez'e 14 milyon Euro'luk teklif

Siyah-Beyazlı takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Mario Gomez’in tranfsferiyle ilgili bir gelişme yaşandı. Beşiktaş’ın şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Alman oyuncuya ülkesinin milli takımı ile katıldığı Avrupa Şampiyonası’nda oynadığı futbolla da dikkatleri üzerinde toplaması üzerine, Wolfsburg talip oldu. Gomez, İtalya maçında talihsiz bir sakatlık yaşayıp turnuvayı kapatsa da Wolfsburg’un, Fiorentina ile görüşüp 14 milyon Euro’luk bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

İtalyanlar’ın bu beklenmedik gelişme karşısında oldukça şaşırdıkları ve teklife sıcak baktıkları öğrenildi. Gomez’in, bu sezon da takımda kalmasını isteyen Beşiktaş kanadı ise hala Alman oyuncunun vereceği kararı ve bunun neticesinde Fiorentina ile görüşme yapmayı bekliyor.

"Kararını bekliyoruz"

Wolfsburg’un Fiorentina’ya yaptığı teklife rağmen Mario Gomez’in, Alman kulübüne gitmek istememesi Beşiktaş’ın elini güçlendiriyor. Şampiyonlar Ligi birinci önceliği olan Gomez’in 1 yıl daha Beşiktaş’ta kalmayı ciddi olarak düşündüğü ve kararını menajeriyle birlikte Fiorentina ile yapacağı görüşme sonrası vereceği ifade edildi.

Transfer komitesinin geçen hafta Fiorentina Sportif Direktörü ile görüştüğü ve Almanlar’ın verdiği teklifi öğrendiği belirtilirken “Gomez’e bazı teklifler var ama en ciddisi Wolfsburg’dan geldi. Oraya satabiliriz. Ama kendisinin kararını bekliyoruz. Bu işten biz de zarar etmek istemiyoruz” dedikleri öğrenildi.