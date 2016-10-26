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Spor

Mario Gomez'den 'Beşiktaş' açıklaması

Alman yıldız Mario Gomez, Beşiktaş'a geri döneceği iddialarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı

26 Ekim 2016 21:19

Beşiktaş'ta geçirdiği bir sezonunun ardından şampiyonluk ve gol krallığı sevinci yaşayan Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'a transfer olan  Mario Gomez, Beşiktaş'a geri döneceği iddialarına ilişkin Facebook hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Beşiktaş'a geri döneceği ile alakalı basında çıkan haberleri yalanlayan Gomez "Wolfsburg'ta mutluyum ve ayrılmayı düşünmüyorum" dedi. Mario Gomez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'deki insanlar, özelliklede Beşiktaş geçen yıl kuşkusuz olarak kalbimde yer edindi. Bununla beraber basında hakkımda çıkan haberler ise rahatsız edici. Benim söylemediğim bazı sözleri yazan yerler var. Aslında çok üzerinde durulacak şeyler değil ama şuan içinde bulunduğumuz durumdan dolayı bu haberler oldukça sinsice ve yalan. Kararımın yüzde 100 arkasındayım. Wolfsburg'ta mutluyum ve ayrılmayı düşünmüyorum. Tek hedefim takım arkadaşlarım ile yaşadığımız bu durumu pozitife çevirmek. Herkes için en iyisini diliyorum."

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