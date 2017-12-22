Mario Gomez yuvasına geri döndü

Beşiktaş'tan ayrılıp Wolfsburg'a gittikten sonra her transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Mario Gomez, eski takımı Stuttgart ile anlaşmaya vardı.

Almanya'nın yüksek tirajlı gazetesi Bild, 32 yaşındaki Mario Gomez'in devre arasında Stuttgart'ın yolunu tutacağını iddia etmişti. Wolfsburg ile Stuttgart'ın bu transfer için 3 milyon euroya anlaştıkları belirtilmişti. Bu sabah bu iddia doğrulandı. Gomez, ikinci yarı Stuttgart forması giyecek. Alman ekibi sezon başında da Beşiktaş'tan Beck'i transfer etmişti.

2001'de Stuttgart altyapısına transfer olduktan sonra 2005'te A Takıma çıkan Mario Gomez, 2009'da ise 30 milyon euro bedelle Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.

2015-16 sezonunda Beşiktaş forması giyen Alman oyuncu bu sezon 12 Bundesliga maçında forma giyerken 1 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.

Gomez, 2001-2009 arasında Stuttgart'ta oynamış, U-17 takımından A takıma çıkmış ve kulübün son şampiyonluğu olan 2006-07 sezonunda kilit isimlerden biri olmuştu. Stuttgart, öğlen saatlerinde Gomez'in Wolfsburg'dan transfer edildiğini twitter hesabından duyurdu. 2020'ye kadar imza atan deneyimli golcü için "Eve hoş geldin" ifadesi kullanıldı.

Alman ekibinin resmi internet sitesinden duyurulan transferin ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hannes Wolf, Gomez'in transferinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "İkinci yarıda bize çok yardımcı olacak" dedi.

Mario Gomez de, evine döndüğünden dolayı çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Beni ben yapan kulübe döndüğün için çok mutluyum. Benden beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum. Forma giymek için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.