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Spor

Mario Gomez: Türkiye'ye dönme gibi bir niyetim yok

"Kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum"

10 Ağustos 2016 18:51

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Beşiktaş'tan ayrıldığını açıklayan Mario Gomez, siyah-beyazlı yönetim ile yaptığı son görüşmede, "Benim Türkiye'ye dönme gibi bir niyetim yok, kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Jose Sosa ile yeniden anlaşma sağlayan Beşiktaş'ın Mario Gomez için de son bir temas yapacağı ve transferi kapatacağı ifade edilmişti ancak Gomez cephesinden gelenhaberler hiç de siyah-beyazlı yönetimin planladığı gibi olmadı.

BipSpor uygulamasının haberine göre; Mario Gomez, siyah-beyazlı yönetim ile yaptığı son görüşmede, "Benim Türkiye'ye dönme gibi bir niyetim yok, kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Adriano'nun imza töreninde yaptığı açıklamada, Mario Gomez ile hiçbir temaslarının bulunmadığını ve Gomez'in "ayrılmak istiyorum" açıklamasını yaptıktan sonra kendileri için bu transfer defterinin kapandığını dile getirmişti.

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