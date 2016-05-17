Mario Gomez Alman milli takımında



Alman milli futbol takımı teknik direktörü Joachim Löw, 10 Haziran – 10 Temmuz tarihleri arasında Fransa'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine katılacak geçici aday kadroyu açıkladı.

Mario Gomez ve Podolski de kadroda

Toplam 27 oyuncunun yer aldığı aday kadroda Beşiktaş ile başarılı bir sezon geçiren ve Türkiye Süper Ligi şampiyonluğuyla gol krallığı sevinci yaşayan Mario Gomez ile Galatasaraylı Lukas Podolski de yer aldı. İlkay Gündoğan sakatlığı nedeniyle kadroya giremezken Mesut Özil ve Emre Can da beklendiği gibi 27 kişilik listede kendine yer buldu.

Schalke'den Leroy Sane, Bayer Leverkusen'den kanat oyuncusu Julian Brandt, Borussia Dortmund'tan orta saha oyuncusu Julian Weigl ve Bayern Münih'ten Joshua Kimmich Löw'ün milli takıma çağırdığı genç isimler oldu.

Alman milli takımı 24 Mayıs'ta EURO 2016 için İsviçre'deki Ascona bölgesinde kampa girecek. Löw'ün 30 Mayıs'a kadar kesin kadroyu belirlemesi gerekiyor. O gün Slovakya ile Augsburg'da oynanacak hazırlık maçının ardından 23 kişiye inecek olan Avrupa Şampiyonası nihai kadrosu 31 Mayıs'ta UEFA'ya bildirilecek. Almanya Fransa'daki ilk grup maçını 12 Haziran'da Lille kentinde Ukrayna'ya karşı oynayacak.

Alman milli takımı aday kadrosu

Kaleciler: Manuel Neuer (Bayern Münih), Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Marc-André ter Stegen (Barcelona)

Savunma: Jerome Boateng (Bayern Münih), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Benedikt Höwedes (Schalke), Emre Can (Liverpool), Jonas Hector (Köln), Antonio Rüdiger (Roma), Shkodran Mustafi (Valencia), Sebastian Rudy (Hoffenheim)

Orta saha: Mesut Özil (Arsenal), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Bastian Schweinsteiger (Manchester United), Marco Reus, Julian Weigl (Borussia Dortmund), Julian Draxler, André Schürrle (Wolfsburg), Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Joshua Kimmich (Bayern Münih),

Forvet: Thomas Müller, Mario Götze (Bayern Münih), Mario Gomez (Beşiktaş), Leroy Sane (Schalke), Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen), Lukas Podolski (Galatasaray)