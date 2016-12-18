Mario Gomez: İlk 11'dekilerin aklı transferde, gitmek isteyenleri yollamak lazım

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması ile Süper Lig'de gol kralı olan Mario Gomez, yeni takımı Wolfsburg'un 4 hafta sonra Bundesliga'da Frankfurt karşısında yeniden galibiyet ile tanışmasına rağmen "Bizde kafası başka yerde olanlar ilk onbirde yer alıyor. Böyle olunca da ikili mücadelelere doğru dürüst girmiyorlar. İkili mücadeleleri kazanamazsan maç da kazanamazsın. Ara transferde gitmek isteyenleri yollamak gerekir" dedi.

Mario Gomez maçtan sonra yaptığı açıklamada takım arkadaşları için "Hepsinin aklı transferde " derken şunları söyledi:



"Takımdaki bazı futbolcularda hırs yok, şevk yok. 5,6,7 hatta daha fazlasının aklı başka bir takıma gitmekte. Bayern Münih veya 20 tane klas futbolcunun bulunduğu bir takımda yedek kalan futbolculardan gitmek isteyen olabilir. Ama bizde kafası başka yerde olanlar ilk onbirde yer alıyor. Böyle olunca da ikili mücadelelere doğru dürüst girmiyorlar. İkili mücadeleleri kazanamazsan maç da kazanamazsın. Ara transferde gitmek isteyenleri yollamak gerekir."