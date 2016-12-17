Mario Gomez dönmek istiyor

Bundesliga takımlarından Wolfsburg'a transfer olan Mario Gomez'in, Beşiktaş'a dönmek istediği ileri sürüldü

Devre arası yaklaşırken transferde hareketli saatler geçiren Beşiktaş'ta Talisca'nın takıma dönüşü büyük bir sevinçle karşılanırken, sol kanada takviye bu güzel haber sonrası rafa kaldırıldı.



Beşiktaş eski yıldızı Mario Gomez'le dirsek temasını sürdürüyor. Wolfsburg'da mutsuz olan ve ayrılma kararı alan Alman yıldızın geri dönmeye sıcak baktığı ancak İstanbul'da yaşanan terör saldırıları sebebiyle ailesini ikna etmekte zorlandığı öğrenildi.