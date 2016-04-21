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Spor

Mario Gomez: Beşiktaş'ta kalmak isterim ama...

Gomez'in sözleşmesiyle ilgili opsiyon 22 Nisan'da sona eriyor

21 Nisan 2016 18:30

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Manchester United gibi takımların transfer listesine giren Mario Gomez, "Gelecek sezon takımda kalacak mısınız?" sorusuna olumlu yanıt vermedi. Alman golcü, "Kalmak isterim ama takım gelecek sezon nasıl olacak? Onu görmem lazım" diyerek Beşiktaş yönetimine kritik bir mesaj verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Mario Gomez sezon sonunda sona erecek kontratıyla ilgili açıklamalar yaptı. Siyah-beyazlıların Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncu durumuna ilişkin görüşlerini dile getirdi. Bild'in röportajında oyuncunun 22 Nisan'dan sonra sözleşmesiyle ilgili opsiyonun sona erdiği hatırlatıldı. 

Alman basınına konuşan Gomez, "Geçtiğimiz yıl kulüpler arasında yapılan kontrat ne yazık ki şimdi sezonun bitimine beş maç kala, gelecek sezon için kesin bir karar vermeyi zorunlu kılıyor" dedi.

 

"Beşiktaş'ın parçası olmaktan mutluyum"


Deneyimli futbolcu "Beşiktaş forması giymekten ve bu takımın bir parçası olmaktan çok mutluyum. Burada harika bir sezon geçirdim. Ve kendimi Beşiktaş'ta son derece rahat hissediyorum" şeklinde konuştu.

Gomez şöyle devam etti:

"Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, özellikle de bu fantastik yeni stadımızda oynamak hem benim için hen kulüp hem de taraftarlar için müthiş bir şey olacak. Ancak tabi takım gelecek sezon nasıl olacak? Bu konuda kesin bir şeyi, bu sezon sona ermeden bunu bilmek mümkün değil. Bu noktalar benim için çok önemli. Ben de geleceğimle ilgili sonradan bir anlaşmaya varacağım."

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