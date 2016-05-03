Mario Gomez Beşiktaş'a veda mı ediyor?

Beşiktaş’ın en golcü ismi Mario Gomez’in takımdan ayrılması resmileşti. Alman oyuncu, siyah-beyazlı takımda kalmayacağını resmi olarak deklare etti.

Milliyet'in haberine göre; sezon başında yapılan özel sözleşmeyle Fiorentina’dan Türkiye’ye gelen Mario Gomez, 21 Nisan’a kadar gideceğini açıklamazsa, siyah-beyazlı takımda kalacak, Kartal da eski kulübü Fiorentina’ya bin euro tutarında sembolik bir para ödeyecekti. 21 Nisan yaklaşırken, kulübe başvuran Gomez, bu sürenin 24 Mayıs’a kadar uzaması talebinde bulundu. Ancak kulüp, bu sürenin uzun olduğunu dile getirerek, 9 Mayıs’a kadar süre verebileceğini iletti. Bu tarih de futbolcu ve menajerleri tarafından kabul edilmeyince sona gelindi.

Resmen bildirdi



Mario Gomez cephesi, bunun üzerine elindeki avantajı kaçırmamak için, Beşiktaş’a, “Kalmıyorum” dedi ve bunu resmi olarak iki kulübe de bildirdi. Bunun üzerine Alman golcünün menajerleri, Fiorentina’dan sözleşmelerinin fesh edilmesini istedi. İtalyanlar bu talebi kabul etmedi.

Bundan sonra İtalyanlar, Mario Gomez’i başka bir kulübe satması durumunda Beşiktaş, sözleşme gereği bonservis bedeli üzerinden yüzde 50 oranında para kazanacak. Alman oyuncu, Beşiktaş’ta kalıp satılması durumunda ise yüzde 40’ını Fiorentina’ya ödeyecekti.

Beşiktaş, Gomez'in kalmasını isterse bonservis ödeyecek



Mario Gomez’in Beşiktaş’ta kalması mümkün mü? Evet mümkün. Eğer siyah-beyazlılar, Alman golcüyü ikna ederse yeni bir sözleşme yapabilir. Fakat bu durumda Fiorentina’ya bonservis ödemek zorunda kalacak. Yaşanan bu olayların Beşiktaş açısından büyük bir kayıp olacağı dile getirildi.

Ligde 24 gol attı

Beşiktaş’ın şampiyonluk yarışındaki en büyük kozu olan Mario Gomez, Süper Lig’de forma giydiği 31 maçta rakip fileleri 24 kez havalandırdı. Gol krallığı yarışında zirvede bulunan Alman yıldız, UEFA Avrupa Ligi’nde 2 gole imza atmıştı.

Fiorentina forması giydiği iki sezonda beklentilerin çok altında kalan Gomez’in kariyerine İtalya’da devam etmesi çok zayıf bir ihtimal olarak görülüyor. Avrupa’dan çok sayıda talibi olan Alman yıldızın geleceğiyle ilgili kararını sezon sonunda vermesi bekleniyor.