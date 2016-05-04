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Spor

Mario Gomez "Beşiktaş'a veda etti" iddiasına yanıt verdi

Gomez, "muhteşem taraftar ve bomba gibi bir statla burada kalmayı çok isterim ama önce şampiyon olalım" dedi

04 Mayıs 2016 07:13

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Mario Gomez, kendisine ait Facebook hesabından açıklama yaptı. Bugün gazetelerde çıkan, "Mario Gomez, Beşiktaş'a resmi yollardan veda etti." haberleri hakkında açıklama yapan Mario Gomez, "Her zaman dediğim gibi, bu muhteşem taraftar ve bomba gibi bir statla burada kalmayı çok isterim ama önce şampiyon olalım." dedi.

Transferi ile ilgili de konuşan Mario Gomez, "Menajerim sezon sonu, Beşiktaş ve Fiorentina ile görümelere başlayacak. Fakat, şimdi bu görüşmeler kritik değil. Bilgi olduğunu söyleyen herkes, sadece ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Kesin bir dille söylüyorum ki, henüz bir karar vermedim. Haydi Kara Kartallar! Sizin Mario'nuz" diyerek açıklamasını bitirdi.

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