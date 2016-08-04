Mario Gomez Beşiktaş'a dönüyor mu?

Beşiktaş - Mario Gomez görüşmelerinde yeni bir sayfa açıldı. Bir süre önce Türkiye'deki siyasal olayları gerekçe göstererek Beşiktaş macerasına nokta koyduğunu açıklayan Alman golcü, Fikret Orman'la İspanya'da yapacağı görüşme öncesi sürpriz bir hamlede bulundu.

Gomez, menajeri Uli Ferber aracılığıyla Fikret Orman'a haber göndererek, kariyerine Beşiktaş'ta devam edeceğini bildirdi. Alman yıldızın, Siyah-Beyazlı formayı giymek için yeni bir şart öne sürdüğü bildirildi. Gomez'in, ücretinde bir miktar daha talep ettiği, olumlu yanıt alması halinde yeni kontratın altına imza atacağı bildirildi.

Fenerbahçe elenince...

Futbolcu ve menajerlerden gelen bu tür taleplerde tavizsiz bir tutum sergileyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın ise bu kez gelen isteğe sıcak baktığı ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi macerasını noktalamasının ardından Devler Ligi UEFA gelirlerinin sadece Beşiktaş'ın kasasına girecek olması, Orman'ı Mario Gomez'le birliktelik konusunda iştahlandırıyor.

Orman sıcak bakıyor

Kartal'ın patronunun, Gomez'in menajeri Uli Ferber'e net bir yanıt vermediği ancak yola birlikte devam etmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Beşiktaş'ın geçen sezonu şampiyon tamamlaması nedeniyle tüm bonuslardan kazanım elde eden ve toplamda 6.5 milyon Euro (Yaklaşık 22 milyon TL) kazanç sağlayan Mario Gomez'in, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi bonusları ile birlikte toplamda 7.5 milyon Euro (Yaklaşık 25 milyon TL) gibi bir ücret alması muhtemel.

Kalırsa bonservis ödenecek

Hatırlanacağı üzere Beşiktaş geçtiğimiz sezon Fiorentina ile yaptığı anlaşmada Mario Gomez'i 1+1 yıllığına kiralamış, Temmuz 2017'de ise İtalyan ekibine 7.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etmişti.

Orman'ın, Gomez'in talep ettiği miktar çok olmasına rağmen, Alman Milli Takımı'nın santrforunun ancak bu standartlarda oynatılabileceğini yakın çevresiyle paylaştığı ayrıca UEFA'dan gelen ekstra gelir nedeniyle aradaki farkın rahatlıkla kapatılabileceğini yakın çevresine aktardığı konuşuluyor.

Güneş de baskı yapıyor

Teknik direktör Şenol Güneş'in de takımın santrforunun bir an önce kadroya dahil etmesi konusunda yönetime taleplerini sık sık iletmeye başladığı ifade ediliyor.

Gelinen noktada, maliyet artmasına rağmen Mario Gomez'in yeni sezonda Beşiktaş formasıyla kariyerine devam etme olasılığı hayli yükselmiş durumda.