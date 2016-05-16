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Spor

Mario Gomez: Beşiktaş dışında hiçbir takımla görüşmedim, tekrar bir hata yapmak istemedim

"Tatil döneminde menajerim başkanımızla görüşmeleri yapacaktır"

16 Mayıs 2016 13:14

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Osmanlıspor'u 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın yıldız ismi Mario Gomez, siyah-beyazlı ekipteki geleceğinin yakın zamanda belli olacağını söyledi. Gomez, "Beşiktaş dışında hiçbir takımla görüşmedim. Tekrar bir hata yapmak istemedim" diye konuştu.

CNN TÜRK'te yer alan habere göre; Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Mario Gomez, "Beşiktaş dışında hiçbir takımla görüşmedim. Kariyerimin önceki dönemlerinde bir kez nisan ayında böyle bir karar almıştım ve o zaman bir hata yaptığımı düşünüyorum. Şimdi tekrar bir hata yapmak istemedim." dedi.

Takımdaki geleceğine değil, şampiyonluğa odaklandığını ve bunu kulüp başkanı Fikret Orman'a da görüşmelerinde söylediğini aktaran Gomez, "Tatil döneminde menajerim başkanımızla görüşmeleri yapacaktır. Burada sahip olduğum imkanları biliyorum. Beşiktaş gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Çok olumlu duygulara sahibim." ifadelerini kullandı.

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