Mario Gomez attı, Almanya turladı



Fransa’nın ev sahipliğinde devam eden Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Almanya, Kuzey İrlanda’yı 1-0 yendi. Grup maçlarını averajla lider tamamlayan Almanlar adını son 16 turuna yazdırdı. Almanya böylece Joachim Löw’ün teknik direktörlük görevini üstlendiği 2006’dan sonra katıldığı büyük turnuvalarda üçüncü grup maçlarının tamamını kazanma geleneğini sürdürdü.

Paris’in Parc des Princes Stadı'nda 44 bin 125 kişinin izlediği C Grubu üçüncü maçında Almanya, Kuzey İrlanda engelini tek golle geçerken takımını galibiyete taşıyan isim Thomas Müller’in pasında topu ağlarla buluşturan Mario Gomez oldu.

Almanya özellikle maçın ilk yarısında turnuvadaki en iyi performansını sergileyerek birçok önemli fırsat yakaladı. Ancak Kuzey İrlanda kalecisi McGovern’ın yaptığı kurtarışlar skorun daha farklı olmasını engelledi.

Direkten dönen toplar, kaçan pozisyonlar

Almanya ilk düdükten itibaren rakip yarı alanda üstünlük kurdu. Oyunu kendi yarı sahasında kabul eden Kuzey İrlanda ise Almanların baskılı oyunu karşısında atakları savuşturmaya çalışmaktan kontra atak ile gol arama düşüncesini gerçekleştiremedi.

Mario Gomez, Thomas Müller, Mesut Özil ve Mario Götze ile ilk yarıda önemli fırsatlar yakalayan Almanlar, aradığı gole 30’uncu dakikada Mario Gomez’in vuruşuyla kavuştu. Müller’in iki topunun direkten döndüğü ilk devrede Kuzey İrlanda rakip sahada neredeyse hiç varlık gösteremedi.

Almanya ikinci yarıda vites düşürdü

Karşılaşmanın ikinci yarısında Almanya tempoyu düşürse de yine etkili olan taraftı. İkinci yarının ilk dakikalarında Mario Götze iki önemli fırsatı harcayınca teknik direktör Joachim Löw tarafından saha kenarına alındı ve oyuna 55'inci dakikada Andre Schürrle dahil oldu.

Kuzey İrlanda'nın bu devrede rakip yarı alanında baskı isteği sonuçsuz kaldı ve İrlandalılar maçın son çeyreğinde yine yarı sahasına kapandı. Löw'ün orta sahanın düşen temposuna Khedira’nın yerine oyuna Schweinsteiger'i dahil ederek yaptığı müdahale de etkili olmadı. Panzerler, Mario Gomez ve Mesut Özil ile yakaladığı fırsatları da değerlendiremedi ve karşılaşma 1-0 Almanya’nın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtaki tek golü kaydeden Gomez “Umarım kaçırdığımız golleri bir üst turda atarız. Daha fazlası için çabaladım. Ancak çok fazla fırsat yaratıp, grup liderliğini almış olmamız olumlu bir durum” diye konuştu.

Teknik direktör Joachim Löw ise galibiyete rağmen sonuçtan memnun değildi. Tecrübeli teknik adam “Bu kadar fırsat harcadığımız için memnun değilim elbette. Daha ilk yarıda 3-4 gol atmalıydık. Zaman zaman konsantrasyon eksikliği yaşıyoruz” dedi.

Almanya ve Polonya ikinci turda

Almanya bu sonuçla C Grubu'nu 7 puan ve averajla lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. C Grubu'nun diğer mücadelesinde Polonya Ukrayna’yı Blaszczykowski’nin golüyle (54.) 1-0 yendi. Polonya da grubu 7 puanla ikinci sırada tamamlayarak Almanya’nın ardından son 16 turuna yükselen diğer takım oldu. 3 puanda kalan Kuzey İrlanda’nın en iyi üçüncüler arasında yer alıp bir üst tura çıkıp çıkamayacağı diğer gruplardaki son maçlar sonrası belli olacak. Puansız Ukrayna turnuvaya veda etti.