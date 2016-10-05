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Spor

Mario Gomez, Almanya Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı

Gomez, Wolfsburg formasıyla hiç gol atamadı

05 Ekim 2016 17:46

Bundesliga'da Wolfsburg formasıyla ilk 5 maçta gol atamamasına rağmen milli takıma çağrılan Mario Gomez sakatlandığı için kadrodan çıkartıldı.

Alman milli futbolcu Mario Gomez'in, Almanya'nın 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Çek Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda ile yapacağı karşılaşmalarda forma giyemeyeceği açıklandı. Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada, 31 yaşındaki golcü Gomez'in kalça kaslarındaki sertleşmeden dolayı birkaç gün antrenman yapamayacağı belirtildi.

Açıklamada, 31 yaşındaki golcünün, sakatlığı nedeniyle milli maçlarda oynayamayacağı kaydedildi. Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'ün, Gomez'in yerine başka bir oyuncuyu aday kadroya çağırmaktan vazgeçtiği belirtildi.

Almanya, 8 Ekim Cumartesi günü Hamburg'da Çek Cumhuriyeti ve 11 Ekim Salı günü de Hannover'de Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.

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Mario GomezWolfsburgAlmanya Milli Takımı

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