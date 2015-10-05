Mario Gomez 25 bin Euro verip uçak kiraladı

Fenerbahçe ve Eskişehirspor maçlarında 2'şer gol atarak Beşiktaş'a 6 puan kazandıran Beşiktaşlı Mario Gomez, Eskişehir'deki maçın hemen ardından, 25 bin Euro (85 bin TL) ödeyip, kiraladığı özel uçakla vatandaşı Andreas Beck ve kaleci Günay Güvenç'i de Almanya'ya götürdü.

Siyah-beyazlı takımın, sezon öncesinde İtalyan ekibi Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Alman futbolcu, ilk 7 haftada 6 gol kaydetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ilk iki hafta yedek soyunan ve daha sonra düzenli olarak forma giyen Gomez, performansını son 4 haftada artırdı. Ligin ilk üç haftasında gol atamayan tecrübeli futbolcu, son 4 haftada rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Eskişehirspor maçlarında ikişer kez topu ağlarla buluşturan Mario Gomez, gol krallığı yarışında da Çaykur Rizesporlu Leonard Kweuke ve Bursasporlu Tomas Necid ile zirveyi paylaştı.



Son 7 yılın en iyi Beşiktaş'ı

Öte yandan, Süper Lig'in ilk 7 haftasında oynadığı maçlardan 5 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle ayrılarak 16 puan toplayan Beşiktaş, 7. haftalar itibarıyla son 7 sezonun en başarılı performansını ortaya koydu. Ligde Mersin İdmanyurdu, Gaziantepspor, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Eskişehirspor ile oynadığı maçları kazanan Beşiktaş, Gençlerbirliği ile berabere kaldı ve Trabzonspor'a mağlup oldu. Siyah-beyazlı takım, şampiyonluğa ulaştığı 2008-2009 sezonunda ilk 7 haftayı 17 puanla lider geçmişti.

12 sezonun en golcüsü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 7. haftalar itibariyle son 12 sezonun en golcü performansını sergiledi. süper lig'de çıktığı maçlarda 18 kez rakip ağları havalandıran siyah-beyazlı ekip, ligin en fazla gol bulan ekibi oldu. Beşiktaş, 2003-3004 sezonun 7. haftasında 19 gol atmıştı.



Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Mario Gomez, attığı gollerle takımın galibiyetinde önemli rol oynuyor. Siyah-beyazlı takımın, sezon öncesinde İtalyan ekibi Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Alman futbolcu, ilk 7 haftada 6 gol kaydetti. İlk iki hafta yedek soyunan ve daha sonra düzenli olarak forma giyen Gomez, performansını son 4 haftada artırdı. Ligin ilk üç haftasında gol atamayan tecrübeli futbolcu, son 4 haftada rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Eskişehirspor maçlarında ikişer kez topu ağlarla buluşturan Mario Gomez, gol krallığı yarışında da Çaykur Rizesporlu Leonard Kweuke ve Bursasporlu Tomas Necid ile zirveyi paylaşıyor.