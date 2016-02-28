Mario Gomez: 18 milyonluk bir şehirde birbirimize tahmin edilenden daha uzağız

Beşiktaşlı futbolcu Mario Gomez, Beşiktaş'a transfer olmadan önce kendisini arayıp Galatasaray'a çağıran Lukas Podolski'yle görüşemediğini dile getirdi. Gomez, "SMS ya da Whatsapp aracılığıyla konuşuyoruz. İstanbul'da da aynı bölgede yaşamıyoruz. 18 milyonluk bir şehirde birbirimize tahmin edilenden daha uzağız" ifadelerini kullandı. Gomez ayrıca, İstanbul'da evindeymiş gibi hissettiğini, düşündüğünden daha özgürce hareket edebildiğini söyledi. Fenerbahçe derbisiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Gomez, "Fenerbahçe derbisi için çok heyecanlıyım. Onların stadında ilk kez forma giyeceğim. Tüm şehir bu maçtan bahsediyor çünkü şampiyonluk adına belirleyici bir sonuç ortaya çıkabilir." dedi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Bild'e kapsamlı bir röportaj veren Gomez, Beşiktaş'a gelmeden önce şüphe sahibi olmasına rağmen forma giydikçe ne kadar doğru bir karar aldığına ikna olduğunu belirtti. Gomez'in röportajından bazı bölümler şöyle:



"Başlangıçta şüphelerim vardı"



"Beşiktaş'a gelmeden önce bir hayli düşündüm. Türkiye'ye gelirken neye adım atacağımı tam olarak bilmiyordum. Şüphelerim vardı. Benim için önemli olan şey şuydu: 'Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istiyoruz ve bunu başaracak kalitemiz var' diyebilen bir takıma gitmek. Şu an forma giydiğim ligin kalitesi açısından geri adım atmış olabilirim ama önemli olan hangi ligde oynarsanız oynayın, gol atabilmek. Her hafta gol atmak ve kazanmak. Böyle olunca kendinizi iyi hissediyorsunuz. Beşiktaş'a gelmek benim için doğru karardı.



"Taraftarın da şüpheleri vardı"





Takıma ilk geldiğimde taraftar da bana karşı şüpheyle yaklaştı. Beni tanıyorlardı ama Fiorentina'da çok sakatlandığımı da biliyorlardı. İlk bir iki haftada pek iyi değildim ama daha sonra benim tutkuyla ve bağlılıkla oynayan bir futbolcu olduğumu, burada olmaktan zevk aldığımı anladılar.



"Çok heyecanlıyım"



Fenerbahçe derbisi için çok heyecanlıyım. Onların stadında ilk kez forma giyeceğim. Tüm şehir bu maçtan bahsediyor çünkü şampiyonluk adına belirleyici bir sonuç ortaya çıkabilir.



"Evimde gibi hissediyorum"



İstanbul'da şehir merkezinde yaşıyoruz. Hem batı kültürünün hem de doğu kültürünün hakim olduğu bir yer. Şehrin bir kısmında rahatça dolaşabiliyorum. Düşündüğümden daha özgürce hareket edebiliyorum.



"Podolski'yle görüşemiyoruz"



Galatasaray forması giyen Lukas Podolski ile sadece bir kez görüşebildik. Onda da takımlarımız birbirine karşı oynadı. O Şampiyonlar Ligi'nde ben ise Avrupa Ligi'nde oynadığım için hafta içi de görüşme şansımız olmadı. SMS ya da Whatsapp aracılığıyla konuşuyoruz. İstanbul'da da aynı bölgede yaşamıyoruz. 18 milyonluk bir şehirde birbirimize tahmin edilenden daha uzağız.



"Bu sene şampiyonuz"



Türkiye'de şampiyon Beşiktaş olur. Şampiyonlar Ligi'ni Bayern Münih'in almasını isterim ama Barcelona da çok güçlü. Euro 2016'da favorim Almanya ama İspanya ve Fransa da iyi takımlar.