Mario Gomes Fiorentina'da

Bayern Münih, yıldız golcüsü Mario Gomez’in Fiorentina’ya transferi konusunda İtalyan kulubüyle anlaşmaya vardığını duyurdu. Gomez’in önümüzdeki günlerde 4 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge ile Fiorentina kulübü başkanı Andrea Della Valle'nin yaptıkları telefon görüşmesi sonrası anlaşmaya vardığı haber veriliyor.

Mario Gomez'in önümüzdeki günlerde "Mor Menekşeler" ile dört yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. 28 yaşındaki golcünün Fiorentina'da göstereceği başarıya göre bonservis bedeli 20 milyon euroyu bulabilecek.



'Gomez'in isteğini yerine getirdik'



Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Rummenigge, kulübün resmî sitesinden yaptığı açıklamada, “Bayern Münih'ten ayrılıp Fiorentina'ya gitmek Mario Gomez'in arzusuydu. Biz de onun arzusuna göre hareket ettik” şeklinde konuştu.

Rummenigge, Bayern'in geçen sezonki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve sezonu üç kupayla kapatmasının yanı sıra Gomez'in, Bavyera ekibinde görev yaptığı süre içinde toplamda iki lig ve iki Federasyon Kupası kazanılmasına da önemli katkı sağladığını hatırlattı.

2009'da Stuttgart'tan Bayern Münih'e 30 milyon euroluk rekor bir bedelle transfer olan Mario Gomez, dört yıl içinde Bayern Münih formasıyla çıktığı 172 resmî maçta 112 gol kaydetti.

Bayern Münih ile 2016'ya kadar sözleşmesi bulunan Gomez, geçen sezon ilk 11'deki yerini Hırvat forvet Mario Mandzukiç'e kaptırmıştı. Golcü oyuncu, yaklaşan Dünya Kupası sezonu nedeniyle düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma transfer olmayı istiyordu.



Deutsche Welle Türkçe