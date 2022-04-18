Mario Balotelli'den kırmızı kart tepkisi

Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Mario Balotelli sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Süper Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-0 yenildi. Lacivert-Mavili takımda Mario Balotelli 45'te kırmızı kart gördü. Türkiye kariyerinde ilk kez kırmızı kart gören İtalyan futbolcu Trabzonspor maçında yer almayacak.

31 yaşındaki forvet, Instagram hesabından tepki gösterdi. Balotelli, kendisinin kötü adam olarak gösterilmeye çalışıldığını söyledi ve şunları kaydetti:

"Beni kötü adam gibi göstermeye çalışıyorlar. İnanın ki bunu başaramayacaklar. Türkiye Ligi... Bana kırmızı kart göstermek için prestijli ama rakibi uyarmamak ve kart göstermemeye devam. A, evet bunu kendi kendime yaptım."