Mario Balotelli'den Fatih Terim paylaşımı

Adana Demirspor'un İtalyan golcüsü Mario Balotelli, sosyal medya hesabından Fatih Terim mesajı paylaştı. Ancak daha sonra paylaşımını kaldırdı.

Adana Demirspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Mario Balotelli, Mavi-Lacivertliler'le bu sezon 16 maça çıktı. İtalyan futbolcu, özellikle Beşiktaş maçındaki golü ve sonrasındaki hareketinden dolayı uzun süre konuşuldu.

31 yaşındaki futbolcu, 17. haftada Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 yendikleri maçta da takımının ikinci golünü kaydetti. İtalyan futbolcudan bugün Fatih Terim paylaşımı geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, hakem Zorbay Küçük'ü hedef alan açıklamalarının ardından gelen paylaşımda Balotelli, tecrübeli teknik adamın fotoğrafını kullandı. İtalyan futbolcu fotoğrafın üzerine de "Büyük saygı" ifadelerini yazdı. Balotelli, bir süre sonra ise paylaşımını kaldırdı.

Kariyerinde Inter, Milan, Manchester City, Liverpool, Marsilya ve Nice gibi kulüplerin de formasını giyen Mario Balotelli, Adana Demirspor ile üç yıllık sözleşme imzalamıştı. Balotelli, bu sezon 16 Süper Lig maçında 6 gol kaydetti.