MarineLe Pen’in evini koruyan polisler görevi bırakmak istiyor

Yaklaşık 18 aydır, Ulusal Cephe (FN) Partisinin Başkanı Marine Le Pen’in evini koruyan polisler, sendika aracılığıyla koruma görevinin sonlandırılmasını talep etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, polis sendikası Alliance, yaptığı açıklamada çalışma saatlerinin kötü olduğunu belirterek, memurların bazen 8 saat boyunca tuvalet ihtiyacını gideremeden, 45 derece sıcaklığı bulan araçlarda beklemek zorunda olduklarını bildirdi. Polislerin uzun süre sahalardan ayrı kalmasının da zararlı olduğunu açıklayan sendika, sıcak havalarda klimalı araç tahsisini bile çok zor elde ettiklerini söyledi.

Bölge valisinin ise taleple ilgili İçişleri Bakanlığına mektup yazdığı öğrenildi.