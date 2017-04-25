Marine Le Pen, Ulusal Cephe başkanlığını bırakıyor

France 2 televizyonuna konuşan Le Pen, "Bu akşamdan itibaren Ulusal Cephe'nin başkanı değilim. Fransa Cumhurbaşkanlığı için adayım" dedi.

Bundan böyle 'parti yanlısı anlayışın üstünde olacağını' söyleyen sağcı lider, cumhurbaşkanının Fransa halkını bir araya getirmesi gerektiği yönünde kesin bir kanaate vardıktan sonra böyle bir karar aldığını belirtti.

Le Pen, Ocak 2011'de devraldığı Ulusal Cephe liderliğinde partisinin oyunu artırdı.

Marine Le Pen'in liderliğinde Ulusal Cephe 2015'teki yerel bölgesel seçimlerde 6.8 milyon oy aldı.

Le Pen, Ulusal Cephe adayı olarak girdiği, Pazar günkü cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turunda da 7,6 milyon seçmenin oyunu aldı.

Ulusal Cephe, 2002'de 2.8 milyon oy almıştı.

Pazar günkü oranlar partinin şu ana kadar ulaştığı en büyük başarı.

Aşırı sağcı lider, Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron'a karşı seçimin ikinci turunu kazanırsa serbest ticareti kısıtlamak, Fransa'nın AB ile ilişkilerini tersine çevirmek ve göçü azaltmak gibi vaatlerde bulunuyor.