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Dünya

Marine Le Pen: Seçilirsem kamusal alanda başörtüsü yasak olacak

“Emniyet kemeri takmamanın yasak olması gibi bir ihlal durumu olacak”

07 Nisan 2022 11:20

T24 Dış Haberler

Fransa’nın aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, seçilirse kamusal alanda başörtüsünü yasaklayacağını söyledi. 

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna günler kaldı.  RTL France kanalına açıklamalarda bulunan aşırı sağcı cumhurbaşkanı Marine Le Pen, seçilirse kamusal alanda başörtüsünün yasaklanacağını söyledi.

Le Pen, “Emniyet kemeri takmamanın yasak olması gibi bir ihlal durumu olacak” dedi.  Le Pen, Fransızların yüzde 85’inin bunu beklediğini iddia etti.

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 11 Nisan’da gerçekleşecek. Anketler ilk turda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Le Pen’in en yüksek oyları alarak ikinci turda karşı karşıya geçebileceğini gösteriyor. 

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