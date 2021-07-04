Marine Le Pen, bir kez daha Ulusal Birlik Partisi'nin lideri oldu

Fransa’da aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, parti kongresinde yeniden Ulusal Birlik lideri seçildi.
AFP’de yer alan habere göre, geçen ay Fransa’da gerçekleşen bölgesel seçimde umduğunu bulamayan Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri yeniden Marine Le Pen oldu.
Le Pen, fiziki ve internet üzerinden verilen oylarla üyelerin yüzde 98.35’inin oyunu alarak dördüncü dönemde partinin lideri oldu.
Marine le Pen, gelecek yıl Fransa’nın cumhurbaşkanlığı seçiminde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un rakibi olacak.