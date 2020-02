Marinadaki deniz suyu kalitesini artırmak için midyeli çözüm

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesindeki bir marina, deniz suyu kalitesini artırmak için farklı bir projeye imza attı. Dokuz Eylül Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile yürütülen proje kapsamında, marinaya bırakılan Akdeniz midyeleri deniz suyu kalitesinin artırılmasında kullanılmaya başlandı.

Çeşme\'deki marina ile Dokuz Eylül Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Türkiye ve Avrupa\'da ilk kez uygulanacak proje ile Akdeniz midyelerini kullanarak deniz suyu kalitesini artırma çalışmalarına başladı. Proje kapsamında ilk etapta 80 çuval midyenin marinada denize bırakıldığını açıklayan Marina Genel Müdürü Can Akaltan, \"Bu proje ile Türkiye ve Avrupa\'da diğer işletmelere örnek olmayı hedefliyoruz\" dedi.

\'BİR MİDYE, 150 LİTRE SUYU FİLTRE EDİYOR\'

Akaltan, üniversiteyken yüksek lisans tezinin marinalardaki çevre uygulamaları üzerine olduğunu belirtip, \"Bu bağlamda yaptığım araştırmalarda bir midyenin günde 150 litre suyu filtre edebildiğini öğrendim. Tabii bu midyenin cinsine ve nerede yaşadığına göre değişebiliyor. Marinamızda dere suyundan kaynaklanan bir sirkülasyon problemi olduğu için bu fikir aklımıza geldi. Yağmur yağdığı zaman dereden gelen çamurlu su marinamıza karışıyor. Bu da tekne sahipleri için çok büyük bir önem arz ediyor. \'Çevre\' dediğiniz zaman bir yatçının aklına gelen ilk şey deniz suyunun kalitesi oluyor. Bu iş için çözüm ararken bütçe masrafı olmamasını ve doğal yollardan bunun yapılmasını hedefledik. Bunun için de midye projesi ortaya çıktı\" dedi.

\'DOĞAL YOLLARDAN DENİZ SUYU KALİTESİNİ ARTTIRMIŞ OLACAĞIZ\'

Can Akaltan, bir balık çiftliği firmasıyla ile anlaşma yaptıklarını ve midyeleri temin ettiklerini dile getirerek, \"Eğer bu projede başarılı olursak, diğer marinalara da bu projeyi önerebiliriz. Bu bizi oldukça heyecanlandıran bir proje. Geçen yıl işletmemiz içerisinde bulunan zeytin ağaçlarımız ile \'Yeşil Elma\' ödülünü kazanarak çevre konusundaki duyarlılığımızı ortaya koymuştuk. Şimdi de midye projesinde başarılı olabilirsek diğer marina işletmelerine de bu projeyi önereceğiz. En önemlisi de doğal yollardan deniz suyu kalitesini arttırmış olacağız\" diye konuştu.

\'AĞIR METAL ÖLÇÜMÜ YAPILACAK\'

Marina Genel Müdürü Can Akaltan, projenin başarıya ulaşması durumunda patent başvurusu yapacaklarını da sözlerine ekleyerek, \"Bu projede ilk etapta 20 tam çuval midyeyi marinaya taşıdık. 20 çuvalı bölerek 80 çuvala çıkardık ve tüm marinaya yaydık. Akdeniz midyesi çok çabuk büyüdüğü için bir çuvalı dörde böldük. Su Ürünleri Fakültesi\'nden bir heyet gelip midyelerdeki ağır metal miktarlarındaki değişimi ölçecek. Üç hafta önce hayata geçirdiğimiz bu projede, midyelerin yaşam alanları olan iki su arasındaki farkı ölçüp bir değer ortaya çıkacak. Bir yıl sonra bu sonuçlar akademik bir rapor olarak açıklanacak\" dedi.

FOTOĞRAFLI