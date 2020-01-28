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Dünya

Marina'da çıkan yangında 8 kişi can verdi

ABD'nin Scottsboro kentindeki marinada çıkan yangında çok sayıda kişinin alevlerden kurtulmak için suya atladığı belirtildi

Dalgıçlar suda olduğunu düşündükleri insanların kurtulması için çalışmalarını sürdürüyor.

28 Ocak 2020 00:05

ABD’nin Alabama eyaletinde bulunan ahşap bir marinada çıkan yangında en az 8 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

Scottsboro şehrinde Jackson County Park marinası yandı. En az 8 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Düzinelerce tekne ise yanarak sulara gömüldü.

Yangından kurtulmak için suya atlayan bazı insanlar kurtarılırken, dalgıçlar halen suda olması muhtemel insanların kurtarılması için göreve çağrıldı. 

Scottsboro İtfaiye Şefi Gene Necklaus da Tennessee Nehri üzerinde bir yürüyüş yolu, tekne rampaları ve balıkçılık ile yüzme rıhtımları bulunan iskelenin tamamen yandığını açıkladı. Yangının kıyıda bulunan bir elektrik kontağından çıktığını söyledi.

Limanın yanmaya başlamasıyla bazı teknelerin hemen orada battığını diğerlerinin ise açıkta sulara gömüldüklerini söyledi. Alevlerin en az 35 tekneyi harap ettiğini bildirdi. (İHA)

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