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Ekonomi

Marin sektörü Suna ve İnan Kıraç’ın kızı İpek Kıraç’a emanet

Suna ve İnan Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, Sirena Marine’in CEO’su oldu

16 Temmuz 2012 22:39

Geçtiğimiz sene, eğitimini tamamlayarak Türkiye’ye dönen ve çalışma hayatına başlayan, Suna ve İnan Kıraç’ın kızı İpek Kıraç’ın, Kıraça Holding ve Koç Holding’de aldığı görevler belirlendi. İpek Kıraç Sirena Marine’in CEO’su oldu.

 
 
Brown Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun olan, 1984 doğumlu İpek Kıraç, Koç Holding bünyesinde Amerikan Hastanesi ve Temel Ticaret A.Ş.’de yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlenirken, Kıraça Holding bünyesindeki Karsan’ın da yönetim kurulu üyeliğine getirildi. İpek Kıraç iş hayatına başladığı, Kıraça Holding’in marin sektöründeki kuruluşu Sirena Marine A.Ş.’ye ise 22 Mart 2012 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO (Chief Executive Officer) olarak atandı.
 
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kurucu Üyesi olan İpek Kıraç, TEGV Mütevelli Heyeti ve VKV Koç Özel Lisesi İcra Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürüyor.
 
 

Sirena Marine Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.

 
 
Dünyanın en prestijli motoryatlarından Azimut’un Türkiye’deki tek distribütörü konumunda olan Sirena Marine A.Ş. 2006 yılında Azimut-Benetti Grubu ile gerçekleştirilen anlaşma neticesinde kuruldu. Bursa’daki tesislerinde Azimut 40 ve 40S modellerini üreten Sirena Marine, 2010 yılında tanıtılarak global bir marka olma yolunda ilerleyen Türkiye’nin ilk seri üretim yelkenlisi Azuree’yi de üretiyor.
 

 

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