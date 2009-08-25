Marilyn Monroe'ya komşuluk 4.6 milyon dolar

Bundan 23 yıl önce Marilyn Monroe'nun mezarının üzerine defnedilen Richard Poncher'ın eşi tarafından açık artırmaya çıkartılan mezar yeri, 4.6 milyon dolara alıcı buldu



İnternetteki açık artırma sitesi Ebay'de, Marilyn Monroe'nun mezarının üstündeki mezar yeri 4,6 milyon dolara satıldı. <br> <br>Açık artırmada ABD'nin Los Angeles kentindeki Westwood Village Memorial Park'taki mezar yerini 4 milyon 602 bin 100 dolara satın alan kişinin kimliği açıklanmadı.



Mezar yeri, 23 yıl önce 81 yaşında ölen ve Monroe'nun mezarının üzerine defnedilen Richard Poncher'ın eşi Elsie Poncher tarafından geçen hafta 500 bin dolardan açık artırmaya çıkarılmıştı.