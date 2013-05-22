Marilyn Monroe'nun sergi fotoğrafları çalındı

Amerikalı yıldız Marilyn Monroe'ya ait fotoğraflar, sanatçının anısına Prag'da açılacak sergi öncesinde çalındı.



Halkla ilişkiler yetkilisi Alice Titzova, 30 Mayıs'ta Prag Kalesi'nde sergilenecek fotoğrafların çalındığını açıkladı. Titzova, serginin bir parçası olan vitrin ve mankenlerin de çalındığını belirtti.



Monroe'nun kıyafet, ayakkabı, fotoğraf ve günlüklerinden oluşan koleksiyon, sanatçının ölümünün 50. yılı anısına geçen yıl Floransa'daki Salvatore Ferragamo Müzesi'nde bir araya getirilmişti.



Serginin iptal edilip edilmeyeceğine ilişkin bir bilgi verilmedi. Marilyn Monroe sergisi, Prag'ın ardından Tokyo'da açılacaktı.