Marilyn Monroe’nun seks kasedi mi var?

T24

YÜZ HATLARI BENZEMİYOR



Spaniard Mikel Barsa adlı koleksiyoncu, Marilyn Monroe’nun gençken ve henüz tanınmıyorken oynadığını iddia ettiği seks kasedini açık artırmayla satışa sundu.Barsa, 6,5 dakikalık film için en az 500 bin dolar istiyor. Barsa’nın iddiasına göre siyah beyaz film 1947’den önce tanınmak isteyen ve Norma Jean Baker adını kullanan aktris 21 yaşından daha gençken çekildi.Koleksiyoncu, elindeki 8 mm filmin, 10 yıldan daha önce bulunan 16 mm filmin gerçek kopyası olduğu ve bunun bir koleksiyoncu tarafından 1,2 milyon dolara satın alındığı konusunda ısrarlı.Bunun yanı sıra bu kaydın kopyaları internette dolaşan bant değil de yeni bir bantsa oldukça değerli kabul edilecek gibi görünüyor.Uzmanlar filmdeki kadının Monroe olmadığını düşünüyor. Monroe’nun kemerinin de dahil olduğu Monroe’dan kalan eşyaların kapsamlı bir koleksiyoncusu olan Scott Fortner, Monroe’nun filmdeki kadından daha minyon olduğunu iddia ediyor. Fortner, “O kadın Monroe değil. Çenesi, dudakları, dişleri onunkiyle aynı değil. Monroe daha zayıftı. Bu gerçeği biliyorum çünkü onun kıyafetine sahibim” diyor.Barsa, filmi 7 Ağustos’ta Buenos Aires’te organize ettiği koleksiyoncular fuarında açık artırmaya sunmayı planlıyor. Romantik insanların filmdeki kadının Monroe olduğunu inkar ettiğini ve hikayeler uydurduğunu söyleyen koleksiyoncu: “Bu film gerçek Marilyn Monroe’yu gösteriyor. Bu film yapım şirketlerinin onu keşfetmesinden ve başka birine dönüştürmesinden hemen sonraydı” diyor.Filmdeki kadının yüzü yıldız olarak ortaya çıkan Monroe’nunkinden oldukça farklı görünüyor. Ama ilk filmlerinden biri olan 1949 yapımı ‘Love Happy’deki henüz kilo vermemiş, sol yanağına bir güzellik beni eklememiş Monroe’ya daha çok benziyor.Barsa, insanların elindeki iki orijinal kopyanın nasıl ortadan kaybolduğu hakkında bir fikri olmadığını söylüyor. 1940’larda seks filmlerinde ses iki formatta kullanıldığı için 16 mm ve 8 mm kameraların yan yana kullanılarak çekildiğini ekliyor.Marilyn Monroe 1962’de 36 yaşındayken aşırı dozda uyku hapı alarak hayatını kaybetmişti.