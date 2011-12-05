T24 LogoT24 Logo
Dünya

Marilyn Monroe'nun fotoğrafları 352 bin dolara satıldı

Amerikalı ünlü oyuncu Marilyn Monroe'nun ilk fotoğraf çekiminden kareler, açık artırmada 352 bin dolara alıcı buldu.

05 Aralık 2011 02:00

T24 - Amerikalı ünlü oyuncu Marilyn Monroe'nun ilk fotoğraf çekiminden kareler, açık artırmada 352 bin dolara alıcı buldu. 


Beverly Hills'teki Julien's müzayede evinde yapılan açık artırmada satılan fotoğraflar,


1946 yılında Marilyn Monroe henüz ün kazanmamışken çekilmişti. 


Eylül ayında mahkeme, fotoğrafçı Joseph Jasgur'un borçlarını ödeyebilmesi için fotoğrafların açık artırmada satılmasına hükmetmişti.    


Müzayedede Lady Gaga'ya ait bir elbise 31 dolara, John Lennon'un 1969 yılında çizdiği bir karikatür ise 90 bin dolara satıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24