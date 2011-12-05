Marilyn Monroe'nun fotoğrafları 352 bin dolara satıldı

T24 - Amerikalı ünlü oyuncu Marilyn Monroe'nun ilk fotoğraf çekiminden kareler, açık artırmada 352 bin dolara alıcı buldu.





Beverly Hills'teki Julien's müzayede evinde yapılan açık artırmada satılan fotoğraflar,





1946 yılında Marilyn Monroe henüz ün kazanmamışken çekilmişti.





Eylül ayında mahkeme, fotoğrafçı Joseph Jasgur'un borçlarını ödeyebilmesi için fotoğrafların açık artırmada satılmasına hükmetmişti.





Müzayedede Lady Gaga'ya ait bir elbise 31 dolara, John Lennon'un 1969 yılında çizdiği bir karikatür ise 90 bin dolara satıldı.