-Mariah Carey'in eşi böbrek yetmezliğinden hastanede NEW YORK (A.A) - 04.01.2012 - Amerikalı şarkıcı Mariah Carey, eşi Nick Cannon'ın böbrek yetmezliği nedeniyle yeni yılın ilk haftasını hastanede geçirdiğini söyledi. Carey, sosyal paşlaşım sitesi Twitter'dan, 31 yaşındaki eşi Cannon'un ''hafif böbrek yetmezliği'' çektiğini ve hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Cannon'un temsilcisi de Cannon'ın, eşiyle Colorado'nun Aspen kentinde tatil yaparken hastaneye kaldırıldığını doğrularken, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi. Mariah Carey, kendisine ait internet sitesinde, yorgun görünen Canon ile hastane yatağında çekilmiş fotoğraflarını da yayımladı. Çift, geçen yıl biri kız diğeri erkek ikiz çocuk sahibi olmuştu.