T24 LogoT24 Logo
Dünya

MARIAH CAREY İKİZ BEKLİYOR NEW YORK (A.A)

16 Aralık 2010 23:43

-MARIAH CAREY İKİZ BEKLİYOR NEW YORK (A.A) - 16.12.2010 - Özellikle 90'lı yıllarda müzik piyasasında büyük başarılara imza atan ABD'li şarkıcı Mariah Carey'nin eşi Nick Cannon, ikiz bebek beklediklerini açıkladı.   Cannon, bir radyo istasyonuna yaptığı açıklamada, Carey'nin ikizleri olacağı haberini ilk olarak ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama'yla paylaştığını da söyledi. Bebeklerin cinsiyeti konusunda bilgi vermeyen Cannon, "Bunu yaptığımı eşime bile söylemedim. Bu nedenle büyük ihtimalle izin almadığım için azar işiteceğim" dedi.  Bebeklerin sağlığının yerinde olduğunu da belirten Nick Cannon, çok mutlu olduklarını ifade etti. 40 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcının bebek beklediğini de yini eşi Nick Cannon açıklamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24