-MARIAH CAREY İKİZ BEKLİYOR NEW YORK (A.A) - 16.12.2010 - Özellikle 90'lı yıllarda müzik piyasasında büyük başarılara imza atan ABD'li şarkıcı Mariah Carey'nin eşi Nick Cannon, ikiz bebek beklediklerini açıkladı. Cannon, bir radyo istasyonuna yaptığı açıklamada, Carey'nin ikizleri olacağı haberini ilk olarak ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama'yla paylaştığını da söyledi. Bebeklerin cinsiyeti konusunda bilgi vermeyen Cannon, "Bunu yaptığımı eşime bile söylemedim. Bu nedenle büyük ihtimalle izin almadığım için azar işiteceğim" dedi. Bebeklerin sağlığının yerinde olduğunu da belirten Nick Cannon, çok mutlu olduklarını ifade etti. 40 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcının bebek beklediğini de yini eşi Nick Cannon açıklamıştı.