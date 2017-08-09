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Spor

Maria Sharapova, Türkiye'deki turnuvaya katılacak

30 yaşındaki sporcu, 26 Ocak 2016'da yasaklı madde kullanması nedeniyle 15 ay cezaya çarptırılmıştı

09 Ağustos 2017 13:54

Doping yaptığı gerekçesiyle 15 ay tenisten men cezası alan ve 26 Nisan'da bu engeli son bulan Maria Sharapova, Kasım'da Türkiye'de düzenlenecek olan TEB BNP Paribas Tennis Stars Series'te yer alacak. Turnuvanın kasım ayında gerçekleştirileceği bilinirken, kesin tarihler henüz açıklanmadı.

Kasım ayında düzenlenmesi planlanan TEB BNP Paribas Tennis Stars Series etkinliğinin tanıtım toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve ülke tenisinin öncü ismi Çağla Büyükakçay'ın katıldığı toplantıda, etkinliğin bu seneki yıldızı da kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre TEB BNP Paribas Tennis Stars'ın 2017 yılındaki konuğu Maria Sharapova olacak. Dünyaca ünlü Rus tenisçi böylece Türkiye'deki hayranlarıyla buluşma şansı yakalayacak.

Kasım ayındaki etkinliğin net tarihi ve düzenleneceği şehir önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Geçtiğimiz yıl Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona Eugenie Bouchard ve Pat Cash katılmıştı.

Eski dünya bir numarası olan Rus tenisçi Sharapova, 'Meldonium' adı verilen yasak madde kullandığı itirafında bulunmuş, 26 Ocak 2016'da Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından önce 2 yıl, durumu itiraf etmesi gerekçesiyle hafifletilerek 15 ay ceza almıştı.

Büyükakçay: "Tenis sadece Hülya Avşar'ın oynadığı bir spor olarak biliniyordu"

Toplantıda konuşan Çağla Büyükakçay,  "Tenis sadece Hülya Avşar'ın oynadığı bir spor olarak biliniyordu. Şimdi ise yeni kahramanlarımız var. Bu organizasyonlar sayesinde çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Türk tenisinin geleceğinin çok iyi olacağını düşünüyorum. Şimdiden Sharapova maçıma konsantre oldum. Tenisi bırakmadan önce Serena Williams ile karşılaşmayı çok istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

 

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